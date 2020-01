Quatsch Comedy Club – Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der Februar - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Ingmar Stadelmann durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen David Leukert, Max Ruhbaum, Thomas Kornmaier und Özgür Cebe. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Ingmar Stadelmann

Ingmars Humorfarbe ist schwarz. Tiefschwarz. Seine Pointen sind schmerzbefreit – und immer unglaublich komisch. Mit Ingmar wird scharfes noch schärfer und lustiges noch lustiger. Dafür steht er mit seinem Namen. Oder seinem Gesicht. Kann man sich aussuchen. Erste Schritte als Stand Upper machte der ehemalige Energy-Radiomoderator auf der Quatsch Comedy Club-Bühne.

David Leukert

David Leukert ist der saukomische Experte für Familie, Jugend und Spott. Der engagierte Vater gilt als der Held der alleinerziehenden Schulkinder. Seine Schwerpunktthemen sind Eltern, Globalisierung und Kümmelzäpfchen. Wenn alle brav waren, serviert er auch schon mal den ersten und einzigen Esslöffelschuhplattler.

Max Ruhbaum

Zwischen theater- und verrücktspielen ist ein schmaler Grat. Genau da befindet sich Max. Mit unbegrenzter Liebe zu sich selbst dreht sich in seinem Leben alles nur um eins: ihn. Und er zieht pur und unzensiert Resümee:

• „Warum wollte ich mit Moni alt werden und nicht jung bleiben?“

• „Warum werden hierzulande Berliner beim Bäcker verkauft?“

• „Warum hindern mich eingeschlafene Körperteile daran einzuschlafen?“

Thomas Kornmaier

Originelle Mischung aus überraschenden, teils pechschwarzen Pointen und den absurden, alltäglichen Beobachtungen eines Mitdreißigers. Der Exil-Badener in Berlin hat Spaß dabei mal lapidar, mal scharfzüngig mit seiner süddeutschen Unbekümmertheit auch unbequeme Themen anzugehen.

Özgür Cebe

Verbale Feinkost und Kabarett mit Migränehintergrund? Özgür Cebe passt nicht in die üblichen Bühnen-Unterhalter-Schubladen. Der „bewegte Muselmann“ schafft es auf humorvolle wie auch nachdenkliche Weise das Publikum zu fesseln. Dabei spielt er ganz bewusst mit seiner perfekten deutschen Sprache – manchmal intelligent gemixt mit prolligem Dialekt und einer stets passenden Mimik.

www.quatschcomedyclub.de