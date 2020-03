Quatsch Comedy Club – Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der April - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Frank Fischer durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Andreas Weber, Götz Frittrang, Klaus Bandl und Dave Davis. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Das ist lebendige Stand-up-Comedy in 4D: Sehen, Hören, Fühlen, Lachen!

Der Wikinger der Comedy verbreitet wahrhaft männlichen Humor mit einer dicken Prise Charme, der keine Frau widerstehen kann! Nachdem ihn nun seine Freundin verlassen hat, muss er alleine ran: Essen kochen, Kinder Großziehen, Frauen Daten, Wäsche stapeln: es hilft ja nix!

Seine urkomischen Geschichten sind aus dem Leben gegriffen und lassen eine gute Priese schwarzen Humor nicht vermissen.

Er poltert und redet sich um Kopf und Kragen und löst beim Publikum damit regelmäßig Begeisterungsstürme aus. Von grobem Unfug, über bitterbösen Witz und liebenswerte Komik bis hin zu tagesaktueller Politik macht Frittrang vor nichts halt: Afghanistan, Süßigkeiten, Religion, Unterhosen, Kalter Krieg, Übergewicht, Haustiere – kein Thema wird ausgelassen, und die politische Analyse ist oft nur zwei Sätze von der absurden Geschichte entfernt.

Es gibt sportliche Männer, intelligente Männer, hübsche Männer, interessante Männer und es gibt Klaus! Sagt er selbst von sich. Klaus hat von jedem was, nur was … ist die Frage. Auf jeden Fall hat er stets seinen ganz eigenen Bären dabei, den er Euch garantiert aufbinden wird! Und er hat seit seiner Geburt eine ganz besondere Beziehung zum Krankenhaus! Nachdem er die Fliesen, die für ihn die Welt bedeuten sollten, gesehen hat. Und so gewährt er Euch einen Blick hinter die Kulissen, den Ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Mit verblüffender Spontanität geht Dave Davis auf sein Publikum ein. Pendelt zwischen Absurdität und bissiger Relevanz. Inhaltlich entzieht sich Davis bewusst einer Kategorisierung in die Bereiche Kabarett oder Comedy. Was für ihn zählt, ist die ganzheitliche Unterhaltung, denn Leben bleibt immer politisch und immer bekloppt.