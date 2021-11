Quatsch Comedy Club - Die Live Show - mit:

Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden an zwei Tagen immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der Oktober - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Christian Schulte-Loh durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Jan van Weyde, Kerim Pamuk, Jakob Friedrich und Dave Davis. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Christian Schulte-Loh

Direkt, schlagfertig, schnell und kugelsicher – Christian Schulte-Loh ist ein Comedian der Londoner Schule.

Jan van Weyde

Der Comedian lebt von Erspieltem und Ersprochenen: Ob in der Vorabendserie mit Herz und Sturm, als Werbegesicht, am Mikrofon im Synchronstudio oder im Stand Up Club.

Kerim Pamuk

Anstatt groß die Moralkeule zu schwingen, stellt der türkischstämmige Kabarettist auf wunderbar humorvolle Weise Stereotypen gegenüber und löst sie in absurden Übertreibungen auf.

Jakob Friedrich

In charmanter Art und Weise analysiert Jakob die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge.

Dave Davis

Als Klomann „Motombo Umbokko“ wurde er berühmt doch jetzt ist er ganz ohne Kittel und Haube bei uns – dafür aber mit umso mehr Witz und geistreichem Humor!