Quatsch Comedy Club - Die Live Show - mit:

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs.

Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Mönchengladbach nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden an zwei Tagen immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Eine Moderatorin – vier Comedians! Bei dieser Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderatorin Martina Brandl durch den Abend und begrüßt die Comedy-Kolleg:innen David Grashoff, Marco Brüser, Norman Sosa, Vera Deckers. Die Humor-Expert:innen bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Martina Brandl Foto: Felix Groteloh

Martina Brandl

Sie ist Kabarettistin, Musikerin und Schriftstellerin und moderiert (als einzige Frau!) regelmäßig bundesweit in allen Quatsch Comedy Clubs.

Foto: Sven Luppus David Grashoff

David Grashoff

Sein Humor ist so subtil wie ein mit Stacheldraht umwickelter Baseballschläger und er brennt mit der Sprachgewandtheit eines Flammenwerfers Bilder in die Gehirne der Zuschauer, die sie ein Leben lang verfolgen werden.

Mit einem Augenzwinkern an die Intelligenz der Zuschauer appellierend, verbindet Marco Ideen und Charme und sorgt dafür, dass schon zu Beginn kein Auge trocken bleibt.

Norman Sosa

Seit seiner Kindheit liebt er es, im Mittelpunkt zu stehen. Da ist die Bühne der ideale Ort, um diese Leidenschaft auszuleben.

Vera Deckers

Vera Deckers

Den Wahnsinn der heutigen Zeit belegt die studierte Psychologin anhand von wissenschaftlichen Studien und findet auch Beruhigendes: Gelegenheitstrinker leben länger als Leute, die gar keinen Alkohol trinken.