Quatsch Comedy Club – Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Mönchengladbach nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden immer an zwei Tagen in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comediennes und Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei dieser Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Tobi Freudenthal durch den Abend und begrüßt die Comedy-Kolleg:innen Isabell Pannagl, Amir Shahbazz, Sascha Thamm und John Doyle. Die Humor-Expert:innen bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Tobi Freudenthal

Tobi Freudenthals Geschichten kennen keine Grenzen: Er beschäftigt sich mit den Nebensächlichkeiten des Alltags und zwischen all den Banalitäten strömen verrückte Fantasien und Absurditäten nur so aus ihm heraus. Mit ganzem Körpereinsatz, ausgefeilter Mimik und Gestik, vollem Elan und absoluter Überzeugung teilt der Kölner Stand Up-Comedian seine Gedanken und Erlebnisse mit dem Publikum.