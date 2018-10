× Erweitern Quatsch Comedy Club - Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der November - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Horst Fyrguth durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen: John Doyle, Serhat Dogan, Jochen Prang und Bademeister Schaluppke. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Horst Fyrguth

Als ehemaliger Waldorfschüler, gezeichnet vom Namen tanzen, teilt Horst heute mindestens genau so viel aus, wie er damals einstecken musste. Er präsentiert eine unvergleichliche Mischung aus Stand-Ups, philosophischen Flach- und Tiefgang und erschütternden Musiknummern.

John Doyle

Voller Witz, Charme und erfrischend bösem Humor, bringt er Euch sein Leben als Amerikaner in Deutschland näher und das Publikum kann sich auf amerikanische Lebenshilfe XXL freuen!

Serhat Dogan

Mit herrlichen Grimassen und raumgreifenden Tanzschritten, erzeugte Serhat lang anhaltende Lachsalven! Er macht Culture-Clash-Kabarett, in denen ein Gag den nächsten jagt, und er zeigt, dass ein türkischer Macho-Tanz genauso gelungener Slapstick sein kann, wie das alberne Hüpfen eines besoffenen Deutschen auf Mallorca.

Jochen Prang

Er ist knapp zwei Meter groß. Doof nur, dass es im Leben meist auf die kleinen Dinge ankommt. Aber: die hat er im Blick und redet darüber. „Was hätte Jesus mit YouTube erreicht? Welche Vorteile hat jetzt genau eine Bluetooth-Zahnbürste oder ein W­LAN- Bettbezug?“ Die Antworten liefert er auf der Bühne.

Bademeister Schaluppke

Wenn der „Weiße Hai vom Beckenrand“ am Pool steht, ertrinken die Damen freiwillig, um von ihm Mund-zu-Mund-beatmet zu werden. Mit grooviger Musik, lasziven Tanz-Einlagen und verbalen Arschbomben – rockt Bademeister Schaluppke die Poolnudel und schickt Euch zum Abkühlen duschen.