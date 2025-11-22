Quatsch Comedy Club – Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Mönchengladbach nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden immer an zwei Tagen in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comediennes und Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei dieser Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Sebastian Schnoy durch den Abend und begrüßt die Comedy-Kolleg:innen Lennard Rosar, Tim Whelan, Christiane Olivier und Roberto Capitoni. Die Humor-Expert:innen bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Sebastian Schnoy

Sebastian Schnoy ist ein Historiker, wie ihn sich wohl jeder Schüler im Geschichtsunterricht wüschen würde: Der Schweinsgalopp durch die Epochen wird vergnüglich, interessant und vor allem kurzweilig.