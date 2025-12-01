Quatsch Comedy Club – Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und München nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden immer an zwei Tagen in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comediennes und Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei dieser Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Christian Schulte-Loh durch den Abend und begrüßt die Comedy-Kolleg:innen Yannick de la Pêche, Laura Brümmer, Nele Mathew und Kerim Pamuk. Die Humor-Expert:innen bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Christian Schulte-Loh

Er ist ein deutscher Comedian und Moderator, der in Berlin und London lebt. Die englische Presse bejubelt den „German Comedian“ als „einen der subversivsten Acts aller Zeiten“. Eine Sensation! Wer in Clubs voller angetrunkener Engländer besteht, dessen Humor muss direkt, schlagfertig und schnell sein.