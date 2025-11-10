Quatsch Comedy Club – Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und München auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden immer an zwei Tagen in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comediennes und Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei dieser Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Ivan Thieme durch den Abend und begrüßt die Comedy-Kolleg:innen Johannes Floehr, Jochen Falck, Pegah Meggendorfer und Thomas Nicolai. Die Humor-Expert:innen bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Ivan Thieme

Er ist eines der jüngeren Nachwuchstalente der Berliner Comedy-Szene und konnte sich schnell auf zahlreichen Bühnen erfolgreich etablieren. Mit seinem sympathischen Verlierer-Image und seiner ganz eigenen Sicht auf die Dinge bringt der gebürtige Ukrainer Ivan Thieme das Publikum immer zum Lachen.