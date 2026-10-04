Quatsch Comedy Club – Die Live Show

Was in Berlin begann, ist schon lange eine der wichtigsten Live-Comedy-Marken Deutschlands. Seit 2016 ist die QUATSCH Comedy Club Live Show auch in Stuttgart regelmäßig zu Gast und längst eine Instanz in Sachen Humor & Spaß!

Ein Host führt durch den Abend, vier Comedians sorgen mit völlig unterschiedlichen Stilen für genau die Mischung, die den QUATSCH Comedy Club seit Jahrzehnten ausmacht: überraschend, direkt und live. Keine Show wiederholt sich, denn jede Besetzung wird neu zusammengestellt und bringt jeden Monat neue Stimmen, neue Perspektiven und neue, einzigartige Abende auf die Bühne.

Ein Moderator – vier Comedians! Bei dieser Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Sebastian Schnoy durch den Abend und begrüßt die Comedy-Kolleg:innen Amir Shahbazz, Falk Schug, Josepha Walter und Dittmar Bachmann. Die Humor-Expert:innen bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Sebastian Schnoy

Sebastian Schnoy zerlegt Gewissheiten mit trockenem Blick und feiner Schärfe. Er spricht über Ideologien wie andere über Wetterlagen: nüchtern, leicht genervt und mit erstaunlich viel Humor. Beim Quatsch Comedy Club hält er den Abend nicht nur zusammen, sondern bringt Bewegung rein. Er reagiert schnell, greift spontane Momente auf und lässt aus kleinen Zwischenrufen oft die besten Szenen entstehen. Zwischen vier Acts sorgt Schnoy für Tempo, Reibung und genau die Art von Unruhe, die eine Liveshow braucht.

Amir Shahbazz

Amir Shahbazz erzählt von Herkunft, Missverständnissen und Alltagssituationen, die plötzlich absurd kippen. Ohne große Geste, ohne moralischen Zeigefinger. Seine Comedy lebt von trockenen Beobachtungen und dieser kurzen Pause, bevor der Gedanke einschlägt. Beim Quatsch Comedy Club wirkt das wie ein Gespräch mit jemandem, der die Widersprüche längst verstanden hat und trotzdem weiterlacht. Amir nimmt kulturelle Debatten auseinander, ohne sie größer zu machen als nötig. Gerade dadurch bleibt es hängen.

Falk Schug

Falk Schug redet mit dem Publikum, als würde er mitten in einer Küchenunterhaltung landen und plötzlich ein Mikro in der Hand haben. Direkt, spontan und ohne Sicherheitsabstand. Aus Geschichten über Beziehungen, Überforderung und gesellschaftlichen Eigenheiten baut er Situationen, die ständig leicht kippen können. Genau darin liegt sein Timing. Falk improvisiert schnell, hört genau hin und findet selbst in schrägen Momenten noch eine elegante Kurve.

Josepha Walter

Josepha Walter beobachtet Gespräche, Dates und Alltagsszenen mit einer Mischung aus Skepsis und stiller Verwunderung. Ihre Pointen kommen nicht laut, sondern präzise. Oft wirkt es erst beiläufig und landet dann genau dort, wo es unangenehm wahr wird. Sie bringt diese besondere Energie auf die Bühne: zurückhaltend, wach und ständig kurz davor, die Situation komplett zu entlarven. Josepha spielt nicht die Coolste im Raum. Eher die Einzige, die merkt, wie seltsam sich alle verhalten.

Dittmar Bachmann

Dittmar Bachmann bewegt sich über die Bühne, als hätte jemand Comedy mit Musikfernsehen verwechselt. Tanz, Gesang, Filmzitate und Alltagsbeobachtungen greifen bei ihm ineinander. Er springt schnell zwischen Improvisation und kompletter Eskalation, bleibt dabei aber immer nah am Publikum. Daraus entsteht eine Dynamik, die eher nach Livekonzert als nach klassischem Stand Up aussieht. Dittmar spielt mit Nostalgie, Fremdscham und großen Gesten und bleibt dabei ständig in Bewegung.