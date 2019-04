Quatsch Comedy Club - Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs.

Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians!

Bei der Mai - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Ingmar Stadelmann durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen

Ill Young Kim, Dagmar Schönleber, Masud und Dittmar Bachmann. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Ingmar Stadelmann

Mit ihm wird scharfes noch schärfer und lustiges noch lustiger! Dafür steht er mit seinem Namen. Oder seinem Gesicht. Kann man sich aussuchen.

Ill Young Kim

Er schöpft aus haarsträubenden Erlebnissen, die er als Deutscher mit asiatischem Aussehen macht. Lässig, charmant präsentiert Illyoung seine scharf gewürzte Sicht auf die Dinge.

Dagmar Schönleber

Dagmar macht sich so ihre Gedanken zur Lebensmitte, Lebensmitteln und singt dazu aufbauende und demoralisierende Lieder.

Masud

„Kindisch-ernste Stand Up-Impro-Comedy“ ist wohl die treffendste Beschreibung für die Kunst des schlagfertigen jungen Persers.

Dittmar Bachmann

Er singt, tanzt und gibt einfach immer alles auf der Bühne, damit Ihr so richtig Spaß habt.