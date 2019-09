Quatsch Comedy Club - Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs.

Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der Oktober - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Costa Meronianakis durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Tobias Rentzsch, Thomas Kreimeyer, Sandra Petrat und el mago masin. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Costa Meronianakis

Früher Rapper, heute Comedian: Costa ist Grieche und spielt mit den Vorurteilen und Klischees die ihm die Leute entgegen bringen.

Tobias Rentzsch

Ein freundliches Auftreten und ein verschmitztes Lächeln – doch der erste Eindruck ist nur die halbe Wahrheit: Tobias Rentzsch hat es faustdick hinter den Ohren!

Thomas Kreimeyer

Er betritt die Bühne ohne einen vorbereiteten Text, denn er ist der Meister des „Steh-Greif-Kabaretts“.

Sandra Petrat

Mit wehenden roten Haaren, Herz, Halstuch und Zipfelmütze gen Westen. Viele sagen, damit ist sie auch so was wie die Andrea Berg der Comedy.

el mago masin

el mago masin steht für einen Mix aus Anarcho-Komik und tiefgründigem Nonsens. Er rückt den Begriff des Liedermachers virtuos auf den Saiten und sprachlich versiert in ein angenehm verrücktes Licht.

www.quatschcomedyclub.de