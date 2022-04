Quatsch Comedy Club - Die Live Show - mit: Abdel, Luka Marija, Kerstin Luhr, C. Heiland, Mod.: Horst Fyrguth

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs.

Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Mönchengladbach nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden an zwei Tagen immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei dieser Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Horst Fyrguth durch den Abend und begrüßt die Comedy-Kolleg:innen Abdel, Luka Marija, Kerstin Luhr, C. Heiland. Die Humor-Expert:innen bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Horst Fyrguth

Seine ganz eigene Art, schwarzen Humor charmant zu verkaufen, intelligenteste Einsichten zu haben, aber auch gleichzeitig der Menschheit mit seiner unverschämten „Ihr könnt mich alle mal“-Haltung zu begegnen, ist einzigartig.

Abdel

Abdel lädt euch ein, die Welt mit seinen Augen zu sehen und erzählt dabei von Uber Fahrern und seinem Job in der Telekommunikationsbranche.

Luka Marija

Luka ist groß! So groß sogar, dass er einen ganzen S-Bahn-Waggon in Schach halten kann. Und das auch noch mit perfektem Make-up!

Kerstin Luhr

Sie teilt ihre Erfahrungen im Fitnessstudio ebenso wie den gefahrenlosen Umgang mit veganen Freunden und gibt ganz nebenbei noch Tipps, wie sich unangenehmes Lach-Grunzen beim ersten Date vermeiden lässt oder wie man sich im Baumarkt richtig verhält.

C. Heiland

Derb und zart. Konkret absurd. Schwachsinnig und intelligent. Wie das Leben halt. Und zwischendurch: immer mal wieder ein tolles Lied auf dem Omnichord, dem Instrument, das nur C. Heiland spielt.

