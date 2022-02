Quatsch Comedy Club - Die Live Show - mit:

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs.

Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden an zwei Tagen immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der März-Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Hans Gerzlich durch den Abend und begrüßt die Comedy-Kolleg:innen Martina Schönherr, Kerim Pamuk, Falk Pyrczek und Michael Steinke. Die Humor-Expert:innen bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Hans Gerzlich

Er wollte immer Herr im Hause sein, jetzt ist er es: Sie macht Karriere, er den Haushalt.

Martina Schönherr

Sie ist über 30, hat keine Kinder, ist grad von der Stadt aufs Land gezogen und hat ‘nen Angler zum Mann.

Kerim Pamuk

Eingeklemmt zwischen Weltuntergangspropheten und „Alles super, weiter so!“-Deppen spricht er über den wahren ersten Artikel des Grundgesetzes: „Die Reservierung des Deutschen ist unantastbar!“ und den durchschlagenden Erfolg von Kinderyoga.

Falk Pyrczek

Ob über seine Jugend in einem ostdeutschen Dorf oder seine eigenwillige Beziehung zu Märchen, der sympathische Wahlberliner schafft es, jede Geschichte mit seinem ganz eigenen Humor zu erfüllen.

Michael Steinke

Bewährt gesangsstark, witzig und spontan beschert Deutschlands lustigste Mustertapete einen Abend der Erinnerungen, von denen man gar nicht mehr wusste, dass man sie noch hatte.

