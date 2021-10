Quatsch Comedy Club - Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs.

Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden an zwei Tagen immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der Oktober - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Costa Meronianakis durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Frank Richter, Johnny Armstrong, Nizar und Sven Bensmann. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Costa Meronianakis

Früher Rapper, heute Comedian: Costa ist Grieche und spielt mit den Vorurteilen und Klischees, die ihm die Leute entgegen bringen.

Frank Richter

Frank ist Schweizer und bringt das Publikum immer zum lachen. Er schreibt alle Witze selbst, sogar die schlechten.

Johnny Armstrong

Johnny verbreitet schrägsten „alternativen“, britischen Humor und ist bekannt für eine Pointen-Dichte, die er mit einer gehörigen Portion Selbstironie zum Besten gibt.

Nizar

Der deutsche Komiker besticht nicht nur durch grandiose Jokes, sondern ebenso sehr durch eine starke Ausstrahlung, großartige Gesten und sein herzliches, lautes Lachen.

Sven Bensmann

Er hat das Aussehen eines Bären, eine Stimmfarbe zwischen Joe Cocker und Bruce Springsteen, und verwandelt jede Comedy-Bühne in ein urkomisches unplugged-Konzert.

www.quatschcomedyclub.de