Quatsch Comedy Club - die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Die legendäre Live-Show des Quatsch Comedy Clubs hat sich in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München und Stuttgart etabliert.

Die Live Shows finden an zwei Tagen Freitag und Samstag, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der November - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderatorin Martina Brandl durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Benaissa, Marcel Kösling, Joel von Mutzenbecher und Andi Steil. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Martina Brandl

Sie ist Kabarettistin, Sängerin, Bestsellerautorin und moderiert als einzige Frau die Show des Quatsch Comedy Clubs.

Benaissa, Marcel Kösling, Joel von Mutzenbecher, Andi Steil

Benaissa

Sein Humor ist erfrischend, authentisch und seine Geschichten fließen schön zusammen und nehmen den Zuschauer durch eine angenehme Erzählweise mit auf eine wundervolle Reise.

Marcel Kösling

Er ist professioneller Zauberkünstler und Kabarettist – vielseitig, schlagfertig, charmant und bringt die Euch gleichermaßen zum Lachen, Nachdenken und Staunen.

Joel von Mutzenbecher

Joël ist ein selbsternannter „Halbidiot“, der seinen Status penibel und durchaus liebevoll pflegt. Seine Zuschauer unterhält er mit besonders viel Charme, mit spitzer Zunge, viel Selbstironie und schlagfertigen Improvisationen.

Andi Steil

Andi Steil, Mann mit ohne Haare und der Einzige von dem man weiß, dass er eine „Jam Session“ ganz allein und nur mit sich selbst veranstaltet. Er paart Slapstick mit Clownerie und Musik.

