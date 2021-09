„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs.

Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club-Live Shows finden an zwei Tagen immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der Oktober - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Sebastian Schnoy durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Bora Altun, Marcel Mann, Friedemann Weise und David Leukert. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Sebastian Schnoy

Deutschlands schrägster Historiker und Geschichtsjournalist, Sebastian Schnoy, verpackt Europas Geschichte als irrwitzig-fesselnden Cocktail.

Bora Altun

Bora ist eine Dampflock mit viel Herz, Liebevolle Attitüde und Soul! Er ist der Typ, der alle einfach umarmen könnte!

Marcel Mann

Marcel ist „The Voice of Comedy“. Das Gesicht ist neu, doch seine Stimme kennen wir seit Jahren aus dem Fernsehen und Kino.

Friedemann Weise

Wer eine gewagte Mischung aus Klavierkabarett, Pantomime und Improtheater sucht, liegt hier goldrichtig.

David Leukert

David ist der saukomische Experte für Familie, Jugend und Spott. Seine Schwerpunktthemen sind Eltern, Globalisierung und Kümmelzäpfchen.

www.quatschcomedyclub.de