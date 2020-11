Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Konzerte geht die ursprüngliche Facebook-Livesendung „Quatsch mit 3“ mit den Musicalstars David Jakobs, Felix Martin und Maximilian Mann (u.a. Der Glöckner von Notre Dame) in die dritte Runde. Und wieder ist der Name Programm: Ein bunt gemischter, spontaner Abend mit allem, was die Unterhaltung zu bieten hat. Frei nach ihrem Motto „Lieber gut improvisiert als schlecht geplant“ ist der Ausgang des Abends wohl für alle ungewiss.

Erleben Sie dieses einzigartige Zusammentreffen von Comedy, Musical und Pop und freuen Sie sich auf Einblicke in das Leben von David, Felix und Max. Erwarten Sie Alles und Nichts. Eben Quatsch mit 3.