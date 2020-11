Quatsch Comedy Club - die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Die legendäre Live-Show des Quatsch Comedy Clubs hat sich in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München und Stuttgart etabliert.

Die Live Shows finden an zwei Tagen Freitag und Samstag, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der Januar - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Horst Fyrguth durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Glenn Langhorst, Udo Wolff, Desimo und Fred Timm. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Horst Fyrguth

Der in der Waldorfschule als Streber galt – weil er in der 6. Klasse schon Kreise malen konnte? Dessen Spitzname Schlampi ist? Horst wurde hart aber das Leben ist härter und so teilt er genauso aus wie er einstecken musste.