Das Quatuor Ébène nimmt Sie mit in das Innerste von Beethovens Streichquartetten –in ein Universum tiefster Empfindung und Energie. Auf dem Programm: das elegante G-Dur Quartett op. 18/2 aus seiner frühen Schaffensphase, das reife und nachdenkliche F-Dur Quartett op. 135 und als krönender Abschluss das fesselnde cis-Moll Quartett op. 131 –ein echtes Meisterwerk! Erleben Sie die unverwechselbare Klangwelt des Quatuor Ébène und lassen Sie sich von der Intensität und Schönheit dieser Musik verzaubern!

Marie Chilemme, Bratschistin des Quatuor Ébène, lässt sich schon heute für den Termin am 8. März 2026 entschuldigen. Und zwar mit der schönstmöglichen Begründung, dass sie im Februar ein Kind erwartet. Wir – und Sie sicherlich ebenso – freuen uns mit Marie und wünschen ihr und ihrer Familie alles erdenklich Gute!