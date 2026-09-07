1. Kammermusikabend

Programm:

Beethoven Streichquartett A-Dur op. 18/5

Streichquartett Nr. 10 Es-Dur op. 74 "Harfenquartett"

Streichquartett Nr. 9 C-Dur op. 59 Nr. 3 "Razumovsky"

Das Quatuor Ébène entführt Sie in die faszinierende Welt von Beethovens Streichquartetten: Das Streichquartett A-Dur op. 18/5 verbindet klassische Eleganz mit frischem Ausdruck, das "Harfenquartett" op. 74 besticht durch seine charakteristische Klangfarbe und zarte Harmonik, und das berühmte "Razumovsky"-Quartett op. 59/3 vereint dramatische Kraft mit virtuoser Leichtigkeit. Ein Programm, das Beethovens Facettenreichtum im Streichquartett eindrucksvoll erlebbar macht.