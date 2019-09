Aus dem "Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris" sind einige der herausragendsten Kammermusikformationen der jüngeren Zeit hervorgegangen, darunter das Quatuor Diotima. Bartoks teilweise wild-rhythmischem 2. Streichquartett folgt mit den "Dead Wasps (in a Jam Jar)" ein Sprung in die Gegenwart, bevor das Programm zu Beethovens spätem opus 131 in cis-Moll, einer wahren Kathedrale des Genres zurückkehrt.

Yun-Peng Zhao, Violine

Constance Ronzatti, Violine

Franck Chevalier, Viola

Pierre Morlet, Violoncello

Programm:

Bartok: Streichquartett Nr. 2 Sz 67 lanotta dead wasps

Beethoven: Streichquartett cis-Moll op. 131