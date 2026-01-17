Ein Werk von dramatischer Tiefe und großer emotionaler Bandbreite, das die Meisterschaft Mozarts in der Kammermusik eindrucksvoll widerspiegelt, ist das d-Moll Streichquartett. Langsamer Satz für Streichquartett: zart und zugleich tiefgründig vermittelt das Stück auf faszinierende Weise Weberns lyrische und zugleich präzise musikalische Sprache. Im Streichquartett Es-Dur op. 127 schließlich zeigt uns ein Meisterwerk von beispielloser Komplexität und Schönheit die grenzenlose Ausdruckskraft von Beethovens Quartettmusik.

Erleben Sie diesen Abend voller Klangkunst und musikalische Meisterwerke mit dem großartigen Quatuor Hermès!