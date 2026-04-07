Que sera - Die famose Welt der Doris Day

Franziska Dannheim, Moderation & Gesang / Markus Stollenwerk, Klavier.

Kein anderer Song weckt so schnell die Assoziation zu der amerikanischen Interpretin und Schauspielerin wie Que Sera. Die Sängerin Franziska Dannheim nähert sich dem Faszinosum „Doris Day“ mit ihrer kumpelhaften Art und ihrem unvergleichlich sauberen Sexappeal. Immer hart an der Grenze zum Kitsch, nicht selten darüber hinaus, ist sie die offenherzige Königin der heilen Vorstadtidylle und es ist unmöglich, sich diesem Charme zu entziehen. Mit bekannten Songs, Zitaten aus der Zeit und eigenen Assoziationen und Anekdoten beschreitet Franziska Dannheim mit dem Pianisten Markus Stollenwerk einen beschwingten Weg entlang den entscheidenden Stationen im Leben der strahlenden Blondine.

Muss zum Flanierticket dazu gebucht werden.