Queen intim

Zum 70. Geburtstag von Freddie Mercury, einem der herausragendsten Musiker des 20. Jahrhunderts, feierten wir einen Queen Unplugged Abend. Seit dieser Zeit wiederholen wir dieses außergewöhnliche Konzert immer rund um den Geburtstag des ehemaligen Queen Frontmans. Dieses Mal wird es noch intimer mit einer kleinen Band bestehend aus Piano, Drums und Bass. Wir spielen die Queen Musik mit einer klassischen Jazz Band - nicht verpassen!

Seit Jahren zelebriert das Capitol Ensemble Freddie Mercurys Musik in der mitreißenden Show "I Want It All" und hat sich so nicht nur eine große Fangemeinde sondern auch profundes Wissen um die Musik von Queen erspielt. Beim Unplugged Abend setzt die Band die legendären Songs unplugged akustisch um. Mit Marion La Marché, Sascha Kleinophorst und Sascha Lien als Sänger dürfen wir uns auf ganz spezielle Klangerlebnisse und mächtige Emotionen freuen.