Queen – Heaven – Das Original!

„The Show Must Go On!“ Erlebe die größten Hits von Queen in 360 Grad. Die Kreativität ihrer Texte, die Magie ihrer Konzerte und die unglaubliche Aura von Freddie Mercury – all das spiegelt sich in dieser furiosen Musikshow wider.

Auf der Science Dome-Kuppel zeigen wir dir eine Hommage mit vielen originalen Bild- und Videoaufnahmen, die durch Surround-Sound und Lasertechnik zu einem immersiven Erlebnis werden. Tauche ein in die Welt der legendären britischen Rockband und genieße die weltbekannten Hymnen wie „Bohemian Rhapsody“,„We Will Rock You“, „Radio Gaga“ oder „We Are The Champions“.