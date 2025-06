Von 2012 bis 2019 trat Queen G an Veranstaltungsorten in ganz Griechenland auf und baute ihren Ruf in der elektronischen Musikszene des Landes aus.

Im Sommer 2019 wurde sie Resident-DJ an zwei der renommiertesten Veranstaltungsorte auf Mykonos: der legendären Strandbar Nammos und Hakkasan Ling Ling.

Im September 2019 erweiterte Queen G ihren Horizont durch den Umzug nach Dubai, wo sie in den nächsten vier Jahren als freiberufliche DJ für verschiedene renommierte Veranstaltungsorte arbeitete.

In dieser Zeit machte sie sich auch als Produzentin einen Namen und veröffentlichte im Juni 2022 ihre Debütsingle „Inception“ unter dem Label Imany Made For Music.

Ihre musikalische Reise wurde mit der Veröffentlichung von vier weiteren Titeln unter dem renommierten Label Café De Anatolia fortgesetzt.

Seit Sommer 2022 ist Queen G Mitglied der Zuma Mykonos-Familie und tritt für Zuma auch in Miami, Madrid, Ibiza und Cannes auf.

QUEEN G hat ihren einzigartigen Sound in mehreren Ländern präsentiert, darunter Spanien, Italien, Frankreich, Armenien, Rumänien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA (Miami).

Ihre Sets zeichnen sich durch eine aufmunternde, energiegeladene Stimmung mit Einflüssen aus Afro- und nahöstlichen Klängen aus und hinterlassen beim Publikum immer eine positive Energie und ein unvergessliches Erlebnis.