Queen of Sand – In 80 Bildern um die Welt

In ihrer Show entführt die „Queen of Sand“ ihr Publikum live „In 80 Bildern um die Welt“. Auf dieser aufregenden Reise rund um den Globus erleben die Darsteller aus Sand Abenteuer, besuchen Wahrzeichen, bestaunen Weltwunder. In atemberaubender Geschwindigkeit und anmutiger Leichtigkeit lässt die Sandkönigin Irina Titova Bilder entstehen und wieder vergehen. Bilder, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen, obwohl oder gerade weil sie so flüchtig sind. Erzählt wird die von bekannten Songs begleitete Geschichte von Synchronsprecher Joachim Kerzel, der seine markante Stimme bereits Hollywoodgrößen wie Jack Nicholson und Robert De Niro verlieh.