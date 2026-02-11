Queen of Sand - In 80 Tagen um die Welt

Frankenhalle Untereisesheim Jahnstraße 14, 74257 Untereisesheim

„In 80 Bildern um die Welt“ kehrt nach starkem Publikumsandrang ein letztes Mal zurück. Irina Titova, die „Queen of Sand“, präsentiert eine Sandmalerei-Show, inspiriert von „In 80 Tagen um die Welt“ von Jules Verne.

In 80 Sandbildern führt sie emotional rund um den Globus: New York, Wüste, Pyramiden, Paris, Venedig, Indien und mehr. Die Bilder entstehen live auf einer Glasplatte und fließen auf eine Großleinwand; ein Bild wandelt sich sofort ins andere. Nach dem Erfolg von „Es war einmal in Hollywood“ (2025) beendet Titova ihre Weltenreise vorerst mit dieser Show. Begleitet wird sie von Joachim Kerzel, Texte von Katrin Wiegand und Katrin Edtmeier (Regie), sowie Musik von Cosy Famous. Titova beweist, dass Kunst Grenzen überwinden kann: sichtbar, without words, aber tiefberührt. Eine visuelle, sinnliche Reise, die Erinnerungen schätzt und jeden Moment kostbar macht.

