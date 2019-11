× Erweitern ©Rockpixx Queen Revival Band "Best of Queen Live"

Queen ist eine der erfolgreichsten und wichtigsten Bands des Rockgenre und prägte 20 Jahre lang die Rockgeschichte. Nach dem Tod des Sängers Freddie Mercury, machten es sich fünf Musiker aus dem Düsseldorfer Raum zur Aufgabe, die phantastische Atmosphäre der legendären Queen-Konzerte weiter leben zu lassen.

Unter dem Namen Queen Revival Band wurde dieses Projekt bereits 1993 gegründet und war somit die erste professionelle Queen Live Show in Deutschland. Durch die Zusammenarbeit mit dem Leadsänger und Freddie Double Harry Rose, der seit 1999 zur Band gehört, ist diese Formation perfekt besetzt. Rose ist durch seine Stimmgewalt und sein Charisma wie geschaffen für diese Rolle. In originalgetreuen Kostümen bringt seine Darbietung auch optisch täuschend nah ans Original. Die Protagonisten Harry Rose als Freddie Mercury und Stefan Pfeiffer als Brian May, sind durch ihre verblüffende Ähnlichkeit von ihren Vorbildern kaum zu unterscheiden.Durch eine spektakuläre Live-Show, mit originalgetreuem Bühnenaufbau, überzeugt die Queen Revival Band nicht nur musikalisch, sondern auch optisch. Zeugen hierfür gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Diese Voraussetzungen und Qualitäten der Queen Revival Band hat bis heute keine andere Queen-coverband zu bieten, obwohl das Konzept der Queen Revival Band oft kopiert, aber nie erreicht wurde.