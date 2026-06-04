Über 300 Millionen verkaufte Tonträger, 58 Musikvideos, 18 Nummer-1-Hits und 14 Nummer-1-Alben – Queen zählt zu den größten Rockbands aller Zeiten.

Auch Jahrzehnte nach dem Tod von Freddie Mercury hat die Musik der legendären Band nichts von ihrer Strahlkraft verloren.

Am 31. Juli 2026 um 20 Uhr bringt die Queen-Tribute-Band Break Free diese einzigartige Energie live nach Bopfingen: Im Rahmen des Summer Vibes Open Air verwandelt sich der Stadtgarten in eine mitreißende Rockarena.