Die SWR Big Band ist eine der besten und meistausgezeichneten Big Bands der Welt. Aus derselben Kategorie stammen auch viele ihrer Gäste, das „who-is-who“ der internationalen Musikszene. Mit Queens of Soul bringt die SWR Big Band Soulmusik, die von Frauen interpretiert wurde. Im Programm finden sich Klassiker von Aretha Franklin, Diana Ross, Natalie Cole, Nina Simone und Dionne Warwick genauso wie aktuelle Songs von Beyonce, Snarky Puppy oder Lizz Wright. Unterstützt wird die Band dabei gleich von drei außergewöhnlichen Soulstimmen aus Deutschland, USA und Schweden. Die lokalen Farben hält die Sängerin und aktuelle deutsche Jazzpreisträgerin Fola Dada hoch, die seit mehreren Jahren mit der SWR Big Band tourt und CDs ver­öffentlicht. Aus New York stammt Onita Boone, die mit ihrer 3-Oktaven-Stimme schon mit Whitney Houston, Patti Labelle oder Elton John tourte. Mit Ida Sand aus Stockholm kommt zu­dem eine der profiliertesten Jazz- und Soul-Sängerinnen Skandi­naviens, die den sogenannten Blue-eyed-Soul repräsentiert. Das wird ein sehr emotionaler Abend mit zu Herzen gehenden Bal­la­den und in die Beine gehenden Grooves. Dafür steht natürlich auch die vierfach Grammy-nominierte SWR Big Band und unter­s­treicht einmal mehr ihre ungemeine Wandlungsfähigkeit und ihren Stellenwert als enorm druckvolle Formation, die ihres­gleichen sucht – dieser Abend lässt die Seele tanzen !