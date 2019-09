Queenz of Piano: Classical Music that rocks!

× Erweitern Felix Groteloh [p h o t o w o r Queenz of Piano

Ein Flügel ist ein Flügel bleibt ein Flügel. Oder eben auch nicht. Schon an einem geschlossenen Flügel lassen sich wundersame Dinge tun, mit einem aufgeklappten Flügel sind die Möglichkeiten noch ungleich größer.

Wenn Queenz of Piano hinter den kostbaren Instrumenten sitzen, dann sind dem Spiel auf und mit und neben den 176 Tasten keine Grenzen gesetzt. Queenz of Piano geben in ihrer außergewöhnlichen und facettenreichen Show dem Begriff „Klavierkonzert“ eine völlig neue Bedeutung und zeigen, dass ein Klavierkonzert groovt, richtig Spaß macht und es zwischen E-und U-Musik keine Grenzen gibt!

In ihrem Programm interpretieren sie aktuelle Hits der Rock-und Popmusik von Ed Sheeran, Michael Jackson, Nirvana und Coldplay an zwei Flügeln. Virtuos, fulminant und originell arrangiert! Aber auch alte Meister der klassichen Musik werden in eigenen kreativen Interpretationen wiederbelebt. So wird Johann Sebastian Bachs Toccata mit Thunderstruck von Metallica kombiniert und Bach als der erste Heavy Metaler der Musikgeschichte enttarnt. Dieser Mix aus Klassik und Moderne ist es, der begeistert.

Die Hamburger Morgenpost schreibt zurecht: „Queenz of Piano- Königinnen der Tasten-Tricks!“Denn der Flügel wird zum Allround-Intrument. Die Saiten werden bei Gitarrenriffs mit Plektren gespielt. Vom Cembalo bis zur Bouzouki, vom chinesischen Gong bis zur groovenden Bassdrum. Eine nie dagewesene Art des Klavierspiels- originell verpackt, kreativ inszeniert und amüsant dargeboten. Nicht nur deutschlandweit, sondern mittlerweile rund um den Globus,von Flensburg bis in die Schweizer Alpen, von Portugal über England und Norwegen und auf ihrer 5-wöchigen Tournee durch China erobern die Queenz of Piano mit ihrer unvergleichlichen Art, Klassik modern zu präsentieren, die Herzen der Zuschauer im Sturm. Es gelingt Ihnen, sowohl den Klassikliebhaber als auch ein junges Publikum für Klaviermusik zu begeistern, zum Lachen, Mitklatschen und sogar

Mittanzen zu animieren.