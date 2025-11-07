Queer and friends Barabend - Karaoke night

Nach langer Zeit starten wir mal wieder mit unserer QUEER AND FRIENDS Barabend Reihe durch!

Dieses Mal könnt ihr euch bei Karaoke verausgaben! Bringt euch und eure Freunde mit, singt euch die Seele aus dem Leib, schaut zu, habt Spaß!

___

Wir wollen einen Safer Space für queeres Leben in Schwäbisch Hall schaffen – und ihr seid ein wichtiger Teil davon! Bei uns sollen sich alle willkommen und wohlfühlen – ganz egal, woher ihr kommt, welches Geschlecht ihr habt, wen ihr liebt oder wie ihr euch zeigt. Damit das klappt, ist ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe miteinander für uns absolut wichtig.

Grenzen sind kein Spielzeug - wer sich danebenbenimmt, Grenzen anderer überschreitet oder das Miteinander stört, muss damit rechnen, dass wir eingreifen – denn das Wohl unserer Besucher*innen steht für uns an erster Stelle.