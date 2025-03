QUEER CINEMA: LIGHT LIGHT LIGHT

Frühling 1986. In Tschernobyl explodiert ein Atomreaktor, und in einem kleinen Städtchen im Westen Finnlands explodieren die Gefühle.

Mimi ist die Neue in der Klasse und erfüllt das Leben der 15-jährigen Mariia auf einen Schlag mit strahlendem Licht. Die beiden küssen sich am Strand, teilen ihre Ängste, erleben die erste große Liebe. Dass sie aus unterschiedlichen sozialen Schichten stammen, ist den Teenagerinnen völlig egal, ja noch nicht einmal richtig bewusst. 20 Jahre später kehrt Mariia in ihre Heimat zurück, um sich um ihre schwerkranke Mutter zu kümmern. Und plötzlich wird wieder die Erinnerung an jenen Sommer lebendig, der alles veränderte.

In Kooperation mit LISBERT Queer Ludwigsburg e. V. präsentieren wir eine Filmreihe, die queere Stimmen und Geschichten in den Mittelpunkt stellt. Abseits gängiger Erzählmuster zeigen wir inspirierende Filme im Original und schaffen einen offenen Raum für Begegnung, Austausch und Diskussion. Ob queer, Ally oder einfach neugierig – alle sind herzlich willkommen!