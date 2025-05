QUEER CINEMA: WENN DAS LICHT ZERBRICHT

Ein intensives und sensibles Drama über eine Kunststudentin, die ihr geheime Liebe verliert. Die pansexuelle Kunststudentin Una (Performancekunst liegt ihr besonders) ist sehr verliebt in ihren Kommilitonen Diddi, noch darf aber niemand von ihren Freund*innen wissen, dass sie ein Paar sind: Diddi muss sich erst noch von seiner Freundin Klara trennen. Der Film zeigt 24 Stunden im Leben von Una an einem langen isländischen Sommertag, an dem ein Tod mehrere Leben umstülpt. „When the Light Breaks“ eröffnete 2024 die Sektion „Un Certain Regard“ der Internationalen Filmfestspiele in Cannes und wurde seither vielfach ausgezeichnet.

Ein wunderschöner Film mit unglaublicher emotionaler Kraft. Ein tief bewegendes Gedicht.

(L’Humanite) Elín Hall ist so hell wie das Licht des Sommers in Island. (Screen International)In Zusammenarbeit mit Lisbert Queer Ludwigsburg