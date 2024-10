Der queere trans Aktivist, Diversity-Berater und Public Health Max Appenroth liest aus seinem fiktiven Roman mit autobiografischen Zügen.

"Queer durch den Regenbogen" spielt in einer Kleinstadt in Süddeutschland, wo Ava nach einer Party vor der gesamten Schule als lesbisch geoutet, gemobbt und ausgegrenzt wird. In Berlin soll alles besser werden. Dort findet Ava einen Ausbildungsplatz und eine neue Identität — outet sich als trans und nennt sich fortan Leo. Doch das soll nicht das letzte Coming-out in Leos Leben gewesen sein.

Eine Geschichte, die Mut macht und nahegeht.

Nach der Lesung können Fragen gestellt werden.

Anmeldung: events-stabi.ludwigsburg.de