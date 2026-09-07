Queer & Loud – The Poerty Show

We’re making noise for equality! Die packende Fusion aus Poesie, Haltung und Community geht am 09. Oktober in die vierte Runde bei “Queer & Loud – The Poetry Show”, präsentiert von Cheers Queers und der Maschinenfabrik Heilbronn.

Erlebt einen Abend, der die Stärke und Vielfalt unserer Stimmen feiert. Euch erwartet lebendige Poesie, bewegende Performances und mitreißende Musik. Dabei stehen der Community-Gedanke und eine sichere Atmosphäre im Vordergrund. Die Beitragenden nehmen euch mit auf eine Reise voller Gedanken, Gefühle und Geschichten, die sie offen und mutig auf die Bühne bringen. Lasst uns diesen Abend laut, tiefgründig und unvergesslich machen!