Queerfeldein: Erica Fischer

Die 1943 geborene Aktivistin und Autorin Erica Fischer war in den 70ern eine der Gründerinnen des österreichischen Feminismus. Als Aktivistin, Theoretikerin und Rednerin nahm sie an unzähligen Veranstaltungen und Demonstrationen teil und ist unter anderem Mitbegründerin der feministischen Zeitschrift „AUF – Eine Frauenzeitschrift“. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch ihren auch verfilmten Roman „Aimée & Jaguar“ bekannt.

Feminismus Revisited

Oft wird behauptet, der Feminismus habe sich erübrigt. Das Gegenteil ist der Fall. Im Zuge der global zunehmenden Kluft zwischen Arm und Reich und des wachsenden Rassismus hat sich ein neuer, selbstbewusster Feminismus entwickelt. Die Lebenserfahrungen junger Frauen sind heute ebenso frisch, wie sie für die Feministinnen der 1970er-Jahre waren, doch sind viele Entdeckungen von damals Alltagswissen geworden, auch wenn die Missstände selbst keineswegs aus der Welt sind. Wie prägt dieser Umstand das Denken und Handeln junger Frauen heute? In einer Mischung aus autobiografischem Essay einer Feministin der ersten Stunde und Porträts junger Frauen, für die der Feminismus mehr ist als Quoten und die Forderung nach Frauen in den Aufsichtsräten, zeigt Erica Fischer in ihrem neuen Buch, warum sich beherztes Engagement lohnt.