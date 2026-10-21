"Queerphoria“ vereint queer (LGBTQIA+) und Euphoria (Euphorie) und beschreibt die Freude, Queerness zu zelebrieren.

Die Artists des Abends werden auf dem Instagramkanal von QueerES e.V. (@csd.esslingen) und des Kulturzentrums Dieselstrasse (@kulturzentrumdieselstrasse) veröffentlicht. Damit wir alle sicher feiern können, wird es ein Awareness-Konzept geben und ein Team vor Ort, das jederzeit ansprechbar ist.