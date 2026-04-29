Nach einer fulminanten Nacht im letzten Jahr präsentieren wir euch nun die zweite Ausgabe der QueerTapete:

Mit einer großen Party feiern wir gemeinsam die Vielfalt Ludwigsburgs. Für alle Queers, Flintas* und Allies!

Live-Musik (Rap, Afropop): Abenaaa

Drag-Shows: Ariana Gandhi und Cherry Bliss

DJs (Queer Pop, Bouncy Beats): Jona Davis und Isabella Anastasia

Lip-Sync-Battle mit der Kumebi Fachschaft, moderiert von Cherry Bliss und Ariana Gandhi.

Such dir frei einen Song aus und performe bei uns! Ihr könnt euch alleine oder als Duo anmelden. Für die Gewinner*innen gibt es einen Preis! Newbies welcome.

Die QueerTapete wird unterstützt von:

Gleichstellungsbeauftragte Ludwigsburg

Lisbert Queer

AIDS-Hilfe Stuttgart und

Pop-Büro.

Tetrapack zaubert uns wieder funkelnde Visuals. Und LAUTMACHER sorgt für die passende Technik – ganz herzlichen Dank für euren Support!

Soli-Eintritt: 3 - 10 €.