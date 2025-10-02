Die Querbeat-Story: radikal positiv! Ein 13-köpfiges kreatives Kollektiv will machen. Und spielen. Die Band lebt für die Bühne, für den Rausch in Energie aus Publikum und Tönen. Querbeat ist eine Summe von Statements: Festivalband, Jazz-Cracks, irgendwie Karneval und 'ne Prise Punk-Attitude. Crowdsurfen, Sommervibes und bewegende Live-Momente. Einmal alle Schubladen voll Anarchie bitte. Was klar ist: Querbeat ist anders. Mit viel Brass-Instrumenten, klarer politischer Haltung, und Live-Energy wie eine einzige Ansage: Früher wird alles besser! Tage muss man mit Liebe verschwenden, Nächte macht man gefälligst durch – „Guten Morgen Barbarossaplatz“, liebe Welt.

Das dritte Studioalbum „Radikal Positiv“ (Platz 2 in den deutschen Albumcharts) und die beiden Vorgänger-Alben „Fettes Q“ und „Randale & Hurra“ haben gemeinsam über 180 Millionen Streams eingesammelt. Nach der Single „Eisbär“ (08.03.24) und den Releases „OK Ciao“ und „Südsee 96“ erblickte die „Barcelona Tapes EP“ im Spätsommer ganz spontan das Licht der Musikwelt. Eine EP ganz nah und authentisch am kreativen Entstehungsprozess der Songs von Querbeat, und die Doku „Keine Doku“ (auf Youtube zu sehen) ein Einblick in die Vibes dazu.

Das Konzept? Mit Kreativität überleben! Und sich verbünden, spielend. Ausverkaufte Touren, namhafte Festivals in Deutschland, Österreich, Schweiz und … Spanien. Ja, Festivals muss man feiern wie sie kommen, also gerne auch ein eigenes. Gesagt, getan: Im Juni 2024 schon Vol.3 des eigenen Qtopia „Randale & Freunde“ in der Bonner Rheinaue mit jeweils 25.000 Menschen. Es gibt Jahre, da steht alles im Kalender!

Mit der ersten Sonne des Jahres 2024 hat Querbeat die Kölner Lanxess Arena ausverkauft und die Mainstage von Rock am Ring eröffnet, der Festivalsommer war wieder eine Kette an Feiergelegenheiten. Deutschland – Österreich und Schweiz im Navi. Querbeat ist Nähe, Liebe und der radikale Glaube an das Gute. Pssst, Spoiler: Auch der Wind von 2025 weht Querbeat-Sound über die Festival-Camps und durch alle weltoffenen Tour-Türen. Album und Tour werden in Kürze angekündigt.