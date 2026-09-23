Keine Sorge, das ist hier nicht irgendeine Feelgoodscheiße oder so. Nein, der diesem Programm zugrundeliegende Optimismus ist hart erkämpft – den Widrigkeiten der Realität zum Trotz sozusagen. Und die daraus resultierende Show ist in all ihrem Facettenreichtum sowohl federleicht als auch tiefgehend. Sie bewegt sich zwischen Stand-up Comedy, Musik, Freestyle-Rap und einem gewissen Lieblingsbäcker, der mal wieder zu satirischer Hochform aufläuft.

Und weil das ganze Spektakel nicht nur für das Publikum, sondern auch den Protagonisten jedes Mal ein einzigartiges Erlebnis ist, sagt Quichotte: „Der Tag kann laufen, wie er will. Am Abend stehe ich auf der Bühne und dann bin ich auf jeden Fall… guter Dinge! Außerdem fehlt mir für Pessimismus das Geld.“