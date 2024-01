Quiet Lane – Deutsch-Folk

Mit abwechslungsreichen Arrangements kommt die Deutsch-Folk-Band Quiet Lane in die Tapasbar. Im Gepäck haben die beiden Musiker Duo Folk-Songs unter anderem von ihrem neuen Album „feld & wald“. In diesem besinnen sich Hannes und Simon auf das Einfache und Direkte eines Songs – mit der Mission, eine Dynamik aus feinen Stimmharmonien und subtilen Gitarrenklängen zu zaubern. Ein würziges Stück Musik, das alle Reiselustigen einlädt: Kommt mit uns in feld & wald! Mit im Gepäck hat die Band auch ganz neue Songkreationen, die sie dem Publikum kredenzt. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete Speisen. Der Eintritt ist frei, ein Hut für die Musiker macht die Runde. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.