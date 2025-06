Quintessenz

Blechreiz Brassquintett.

Nico Samitz Trompete –– Peter Kosz Trompete –– David Zuder Posaune – Hannes Burgstaller Horn – Martin Kohlweis Tuba.

Das österreischische Quintett besteht aus fünf kreativen, jungen Talenten, die sich mit viel Humor und Feingefühl an die Grenzen der Kammermusik herantasten. Der Gedanke, dass Musik jeder Art berührend und mitreißend sein kann und dass es nicht das Genre, sondern vielmehr die Emotion ist, beeinflusst ihre Konzerte. Von Klassik über selbst komponierte Werke, Kabarett- und Gesangsnummern, Crossover-Stücken fast bis hin zum Schlager verpacken sie die verschiedensten Stile – trotzdem oder gerade deshalb – zu einem ver-blüffend-stimmigen Konzertabend.

Das reicht dann bei ihrem Best of- Programm von Mozart bis Wagner und von Cab Calloway bis Stevie Wonder und Queen. Doch nicht nur die Stile werden durchgemischt, auch die Instrumente: Klavier, Gitarre, Akkordeon, Cajon & Co. sind auch dabei. Zu guter Letzt ist es eine ganz besondere Zutat: die be-dingungslose Liebe zur Musik und diese an das Publikum weiterzugeben. Ein Konzert von BlechReiz BrassQuintett ist ein Genuss für Auge, Ohr und Herz! Das passende Ambiente bietet dazu der Pfedelbacher Schlosshof. Lassen Sie sich einfach „hinreizen“!

Konzert #27