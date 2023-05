Kunstworkshop für Kinder von 6-11 Jahren zur Ausstellung Caroline von Grone

Anschauen und Selbermachen - das passt gut zusammen. Für unser junges Publikum bieten wir zu jeder Ausstellung altersgerechte Kunstworkshops an. Die Vermittlung der Kunst, die wir in unseren städtischen Museen zeigen, ist uns ein Anliegen. Bei einem kurzen gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung betrachten wir ausgewählte Kunstwerke und sprechen darüber. Anschließend setzen wir die gewonnenenen Eindrücke in eigene Werke um - in den Ateliers der Jugendkunstschule oder in der neuen Druckwerkstatt.

Kosten: 12 €, inkl. Material und Imbiss (max. 10 Teilnehmer/innen)

Leitung: Barbara Kastin