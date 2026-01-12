Quiz Night @ d.a.i.

Einmal im Monat an einem Freitag.

An alle Quizbegeisterten und Englischsprachigen: Zeigt euer Können und nehmt an unserem monatlichen Quizabend teil! Macht mit bei einer freundschaftlichen Quiz-Herausforderung – natürlich auf Englisch. Bringt Freunde und Snacks mit, kommt in einer Gruppe oder lernt andere Quizbegeisterte direkt vor Ort kennen! Teams können aus bis zu sechs Personen bestehen, und die Gewinner erhalten tolle Preise!