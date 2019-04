Quiz Night - Stadt Land Fluss-Edition

In der Stadt Land Fluss-Edition geht es schwerpunktmäßig um Geographie; aber nicht nur – manchmal geht es auch um Tiernamen oder Schimpfwörter. Du hast ein halbwegs vorzeigbares Allgemeinwissen? Dann stellt es bei der „Quiz Night“ unter Beweis!

Wie bei einem Irish Pub Quiz gibt es bei uns nach jeder der sieben Quizrunden Shots oder Freibier für das Gewinnerteam zu gewinnen - außerdem wartet (wie bei jeder Quiz Night) ein cooler Gesamtpreis auf die Gesamtsieger.

Also schnappt euch ein par eurer besten Rätsel-Freunde und zeigt uns und unserem Moderator „Bene aka Günther Lauch“, was ihr hirnschmalzmäßig so auf dem Kasten habt!