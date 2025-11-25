Du quizzst bei "Wer wird Millionär", "Gefragt gejagt", "Wer weiß denn sowas" oder dem "Quiz Champion" mit und weißt alles besser als die Kandidaten? Dann bist du hier genau richtig!

An diesem Abend fliegen dir die Fragen um die Ohren. Bist du bereit dafür?

Bitte bei der vhs anmelden. Falls keine Anmeldungen bei der vhs eingehen, muss der Kurs abgesagt werden.

25220005LA 16. Januar 2026, 19 bis 22:30 Uhr. Brettspielcafé Hornoxn Langenburg

Anmeldung unter

Quiz Night

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218