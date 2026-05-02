Quiz Night

Wir verwandeln die Maschinenfabrik in eine kleine Quiz-Arena, in der ihr als Team (2-5 Personen) euer Wissen – von Allgemeinbildung bis hin zu überraschendem Spezialwissen – unter Beweis stellt.

Es können auch spontan vor Ort Teams gebildet werden, also scheut euch nicht, allein zu kommen. Durch den Abend führt niemand Geringeres als Quizmasterin Jana Kastner, die für euch ein Quizabend der besonderen Art zaubert.

Pro Person wird ein Ticket benötigt – ob ihr mitspielen wollt oder nicht bleibt euch überlassen und kann spontan entschieden werden. Es gibt keine Voranmeldung der Teams. Eine extra Teilnahmegebühr gibt es nicht. Die Teilnahme und die Chance auf tolle Preise ist im Ticketpreis enthalten.

Sichert euch am besten jetzt schon eure Tickets, um garantiert einen Platz zu haben.